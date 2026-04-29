Protestan contra CFE por el pésimo servicio recibido

Habitantes de Teopisca se encuentran molestos con Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a la constante suspensión de la energía eléctrica en la cabecera municipal como en comunidades del municipio.

Denunciaron que el día lunes se quedaron sin servicio al rededor de las 13:00 horas y retornó hasta las 21:00 horas; con los daños y contratiempos que esto representa a la población.

Pero lo más grave, ayer martes desde la mañana de nueva cuenta se quedaron sin luz y hasta el cierre de la información no había retornado.

Denunciaron que las pérdidas económicas en los comercios son cuantiosas, sobre todo en restaurantes y supermercados, más aún con las altas temperaturas que se han estado presentando.

Los habitantes de Teopisca exigen a Comisión Federal de Electricidad (CFE) que informe qué está pasando, por qué las constantes interrupciones del servicio, que dé una solución al problema, que la gente se está cansando de que no atiendan esta grave situación.