Protestan contra el cambio de nombre de la comunidad Aquiles Serdán

Con una manifestación frente a la presidencia municipal, habitantes de la comunidad Aquiles Serdán, del municipio de Huixtla, rechazaron que las autoridades municipales pretendan cambiarle el nombre.

Exigieron que se respete su identidad y detener cualquier intento de modificar su nombre, el cual está vigente desde hace más de 90 años en que fue fundada esa localidad.

Denunciaron que el Ayuntamiento de Huixtla ha pretendido cambiar en forma unilateral el nombre, sin consultar a los habitantes que se encuentran inconformes contra ese procedimiento.

Interponen amparo

Es más, explicaron que interpusieron un amparo mediante el cual se ordena la suspensión de dicho proceso, pero la autoridad ni Icoso ha respetado la resolución judicial.

Insistieron en que Aquiles Serdán representa parte de la historia de Huixtla, identidad y patrimonio cultural de muchas generaciones, por lo que se rechaza el cambio de nombre.

Los manifestantes pidieron la intervención del gobierno y el Congreso del Estado, antes de que el conflicto social se incremente; asimismo, garanticen el cumplimiento del amparo y se preserve el nombre de la comunidad.