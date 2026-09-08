Protestan contra planta del GBG por daños ambientales

A poco más de dos meses de inaugurada la planta productora de moscas estériles para el combate al gusano barrenador del ganado (GBG), ya está causando problemas ambientales y de salud.

Por ese motivo, la tarde de este lunes, alumnos de las escuelas secundarias “Belisario Domínguez” y “Rafael Pascacio Gamboa”, de los turnos matutino y vespertino, ubicadas a un costado de las instalaciones, junto con maestros y padres de familia, realizaron una manifestación en la que denunciaron la fuerte contaminación.

Explicaron que es una fuerte pestilencia que se registra en esa planta, que se siente en casi todo el pueblo, pero sobre todo en la población y las escuelas cercanas.

Ante esa situación, decidieron manifestarse para exigir que sea clausurada o reubicada hacia una zona en la que no afecte a la ciudadanía, ya que por el momento está causando graves daños a la salud de los niños y jóvenes que respiran los fétidos olores.

Aclararon que desconocen el tipo de producto que utilizan en la producción de las moscas estériles, pero estos generan una fuerte pestilencia que resulta prácticamente insoportable y que se acumula en las aulas escolares.

Afectación en la salud

Ángela Rodas, una de las madres de familia, dijo que los niños se enferman de dolor de cabeza, de estómago y vómito, debido a la peste que se registra en forma constante.

Señaló que ya se han firmado minutas con los directivos de la planta relacionado con esa problemática, pero hasta el momento no hay una solución y por ese motivo se detonó la manifestación.