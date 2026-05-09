Protestan docentes en educación; quieren plazas

Por segundo día consecutivo un grupo de docentes, de varios niveles educativos, protestaron en las instalaciones de las autoridades de Educación (en Tuxtla Gutiérrez) para exigir la liberación de las plazas antes de que finalicen las fechas programadas para este año.

En un documento enviado a este medio de comunicación, fechado al 8 de mayo y dirigido a la Secretaría de Educación, docentes que participan en el proceso de admisión pidieron que se brinde información sobre la asignación de plazas.

Exigen transparencia

Durante la protesta realizada, se exigió a las autoridades que brinden detalles respecto de la cantidad de plazas que se han dado (hasta la fecha) en el área de educación básica.

Los docentes piden espacio para el rubro indígena, debido a que en este nivel consideraron que son muy pocos los lugares que se ha proporcionado en comparación con lo que se daba en años anteriores.

En el documento la petición enfatiza la necesidad de conocer los lugares que han sido validados. El grupo de maestras y profesores han mostrado su preocupación, toda vez que el proceso de asignación tiene fecha límite y es en el mes de mayo.

De hecho, algunos se están preparando para volver a presentar el examen y saber si alcanzan un lugar que les permita obtener una plaza para el siguiente año.

En el asunto de solicitud de información, los inconformes solicitaron a la Secretaria de Educación a que facilite los datos respecto de la cantidad de interinatos que se han contratado, los ascensos en direcciones y hasta las jubilaciones de este año.