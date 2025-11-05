Protestan en CFE tras dos meses sin luz en zona alta

Habitantes de la fracción Santa Elena, en la zona alta de Tapachula, realizaron una manifestación frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exigir que les reinstalen el servicio, ya que desde hace dos meses no es reparado un transformador que se averió.

Con pancartas en mano, denunciaron que funcionarios de esa empresa del estado se habían comprometido a atender la problemática y al pasar las semanas, no han recibido la solución.

El representante de la comunidad René López Mejía explicó que fue la quema de un transformador lo que los dejó sin energía eléctrica, afectando a decenas de familias, entre ellos personas de la tercera edad, enfermos y discapacitados, todos al corriente de sus pagos.

Hartazgo

Eso ocurrió hace dos meses y desde entonces iniciaron las gestiones, pero la CFE sigue sin brindarles el servicio, por lo que decidieron manifestarse en las oficinas administrativas ubicadas en la colonia 5 de Febrero, en donde por varias horas impidieron la salida y entrada de personas.

Ante esa situación, nuevamente los funcionarios de la paraestatal se comprometieron a enviar a personal con el equipo adecuado para restablecer el servicio y darles una solución definitiva en las próximas horas.

Y es que advirtieron que en caso de no darles solución, podrían tomar otras medidas, entre ellas cortar el servicio a otras comunidades cercanas para presionar a la CFE para que cumpla con instalar los equipos dañados y restablecer la luz.