Protestan en defensa del agua y la vida

Ciudadanía, activistas y diferentes organizaciones de la sociedad civil colgaron mantas, repartieron panfletos e informaron de su posición respecto a la extracción del vital líquido en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

En el marco del Día Mundial del Agua, la organización Cepazdh inició una recolección de firmas a través de change.org sobre el tema.

“México enfrenta serios problemas y desafíos ante la falta de disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano. La fuerte sequía que nos sacude tiene múltiples causas interconectadas: el cambio climático, la deforestación, el crecimiento de la población, la falta de una cultura del cuidado del agua, la implementación de políticas públicas que responden a las leyes del mercado globalizado, un modelo de gestión hídrica que da lugar a la sobreexplotación, el acaparamiento, contaminación, despojo y privatización del vital líquido”, inicia dicho documento.

Por tanto, se expresó en contra del otorgamiento de concesiones a grandes corporaciones y empresas con actividades extractivas por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Femsa tiene dos concesiones que le permite extraer 481,982 m3 anuales en dos pozos de aproximadamente 180 metros de profundidad, esto es, un millón 320 mil litros por día (…) Este año 2024, Femsa Coca Cola está buscando la certificación de la Alliance for Water Stewardship (AWS), por la gestión sustentable del agua y por emplear estrategias y acciones para devolver a la cuenca el agua que extrae”, comunicó.

Por tanto, dicha certificación generaría una percepción de marca responsable y el diálogo con los reguladores y los responsables de la formulación de políticas. Aunque, consideraron, solo atiende a sus intereses económicos y políticos, y va en contra de los principios fundamentales de la ética y la vida.

Cepazdh detalló del millón de litros de agua extraídas al día por parte de la empresa Femsa en San Cristóbal de Las Casas.

“Mientras tanto rancherías, comunidades, barrios y colonias no tienen acceso a agua de calidad, el agua está contaminada por coliformes fecales, el servicio a cargo del sistema municipal funciona por tandeos no diarios. Esto trae serias afectaciones a hospitales y escuelas de la ciudad, en donde niñas y niños no cuentan con los servicios mínimos salubres; y se aumenta el trabajo doméstico de las mujeres. Además, Femsa tiene impactos al medio ambiente con sus botellas plásticas; ha neocolonizado las culturas de la región y ejerce injerencia ideológica a través de su mercadotecnia en las prácticas alimenticias de la población”, finalizaron.