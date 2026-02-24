Protestan evangélicos tras una agresión

Habitantes del municipio de Chanal se manifestaron en el estacionamiento de Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, para exigir justicia por la agresión que sufrieron Adán Núñez Gómez y su padre el pasado 31 de enero, presuntamente a manos de un grupo de transportistas.

Denunciaron que ambos fueron golpeados con piedras y palos, lo que les provocó lesiones graves que incluso ponen en riesgo su vista. La agresión se debe por la prestación del servicio del transporte.

Denuncia

Manifestaron a la prensa que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y exigieron que el caso no quede impune.

Durante la protesta, los aproximadamente cien manifestantes solicitaron la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como de autoridades estatales, para garantizar seguridad en la región y el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que continuarán con movilizaciones pacíficas hasta obtener avances en la investigación y castigo a los responsables.