Protestan interinos por falta de pagos

Maestros interinos protestaron este martes bloqueando el cruce de centrales en Tuxtla Gutiérrez, porque dicen, siguen a la espera de que les paguen sus salarios correspondientes al ciclo escolar 2024-2025. Aseguran que las autoridades de educación solo les dan largas.

Un grupo de entre 30 y 40 docentes, portando una gran lona en la que se podía leer su demanda de pago, se posicionaron entre la avenida Central y calle Central, lo que ocasionó un severo caos vehicular, pero dijeron que seguirán con estas acciones mientras no les den una fecha para pagarles.

Eduardo Beck Cano, maestro interino de secundaria, comentó que si bien no tienen el dato exacto, calculan que son más de cuatro mil profesores interinos que están a la espera de sus salarios, ya sea de uno, dos o tres periodos que comprende el ciclo escolar, desde preescolar hasta nivel superior.

Explicó que como interinos deben entregar tres propuestas durante el ciclo, correspondiente a agosto-diciembre 2024, enero-abril y mayo-julio 2025, además de cumplir otros requisitos.

A pesar de esto, dicen, parece no haber voluntad de quererles pagar; si eso no ocurre, no iniciarían el siguiente ciclo escolar.

Mencionó que les han dicho que no hay fecha, que los papeles están en proceso, que están verificando los datos.

Algunos que tienen conocidos en Hacienda, dicen que hasta ahora no hay autorización para los pagos, por eso se han visto en la necesidad de buscar empleos alternos, como en su caso que es vallet parking, oficio en que el se topó en una ocasión con el secretario general de la Sección 40, quien le dijo que sabía que el 15 de junio les pagarían.