Protestan jubilados por reforma al Artículo 127

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se congregaron este martes frente al Congreso del Estado de Chiapas para manifestar su rechazo a la reforma constitucional que pretende modificar el Artículo 127.

Advirtieron que la iniciativa podría abrir la puerta a afectaciones generalizadas a la propiedad privada y otros derechos.

José Rosember Maza, vocero del grupo, alertó que la reforma —impulsada desde la Cámara de Diputados— no solo busca recortar los haberes de retiro de los trabajadores de empresas productivas del Estado, sino que también introduce un elemento que consideran especialmente grave: la posibilidad de aplicación retroactiva.

Aplicación

“Si se hace retroactiva la aplicación de la reforma al Artículo 127, se está violando el Artículo 14 constitucional junto a una puerta abierta para que esto se pueda aplicar en otros rubros. Se puede aplicar a lo mejor en la propiedad privada, en la banca, en la industria, que pueda haber ya después expropiaciones masivas”, sostuvo.

Maza cuestionó el argumento oficial del ahorro presupuestal. Según dijo, el Gobierno Federal estima que con las modificaciones se ahorrarían cerca de 5 mil millones de pesos anuales, una cifra que calificó de “insignificante” frente al total del gasto en pensiones.

“Si vemos el global del presupuesto de la nación para pago de pensiones, estamos hablando de 2.4 billones de pesos. Eso ni siquiera es el 1.02 % de ahorro”, detalló, al tiempo que sugirió que existen “otros rubros más importantes” donde podrían buscarse economías sin afectar los derechos adquiridos de los jubilados.

Irregularidades

El vocero también denunció lo que consideró un trato diferenciado en la propuesta: mientras que se recortarían las pensiones de trabajadores de CFE, Pemex, Luz y Fuerza y bancos institucionales, los militares y los ministros de la Suprema Corte de Justicia quedarían exentos de los ajustes.

Aunque el grupo manifestante estaba integrado principalmente por jubilados de la CFE, el llamado que hicieron se extendió al resto de la población. De acuerdo con Maza, el verdadero riesgo no se limita a los trabajadores retirados, sino que sienta un precedente legal que podría utilizarse en el futuro contra otros sectores.

“Nos preocupa que realmente esto sea abrir una puerta y que deje libre a otras cosas. Es el llamado que también le hacemos al pueblo para que vean desde ese punto de vista: no se van a ver afectadas solo pensiones, se verá afectado todo el pueblo”, enfatizó.

Los manifestantes informaron que una comisión ingresó al recinto legislativo para entregar un escrito dirigido a los diputados locales, en el que solicitan su intervención para frenar la reforma en los términos enviados por el Congreso federal. Pidieron también que el Ejecutivo federal reconsidere la iniciativa y que no se permita la retroactividad.