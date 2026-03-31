Protestan jubilados por reforma al artículo 127

Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron este lunes frente al Congreso del Estado de Chiapas para expresar su rechazo a la reforma del artículo 127, una modificación legal que, advierten, podría afectar de manera retroactiva el monto de sus pensiones.

En representación del colectivo, Rubén Martínez Vázquez explicó que esta no es la primera vez que acuden a la sede legislativa. “Vinimos dos veces antes, el 17 y el 24 de marzo, y ni siquiera tomaron la delicadeza de analizar ni revisar la reforma. Eso para nosotros es ofensivo”, declaró.

Panorama

El artículo 127, de acuerdo con los manifestantes, modifica las pensiones jubilatorias de todas las entidades paraestatales, pero el punto más delicado, señaló Martínez Vázquez, es que abre la posibilidad de aplicar cambios con carácter retroactivo.

“Lo grave es que hagan retroactivas las leyes. Esto es lo más delicado. Ahorita estamos hablando de pensiones, pero en un futuro inmediato, con estos argumentos, pueden ir por otras cosas”, advirtió.

El representante de los jubilados subrayó que esta práctica está prohibida por el artículo 14 de la Constitución, que establece que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Afectados

A diferencia de lo que podría pensarse, la reforma no solo impactaría a quienes están por jubilarse, sino también a quienes ya gozan de su retiro desde hace años.

“Alguien que se jubiló hace 15 años, de repente le dicen: ‘Ahora vas a percibir tanto’. Eso no puede ser. Nos jubilamos al amparo de contratos colectivos de trabajo y reglamentos internos, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, explicó Martínez Vázquez.

Aunque no pudo precisar el número exacto de afectados debido a la complejidad de la ley, señaló que el impacto sería significativo, especialmente para una población que ronda edades avanzadas.

“Mire usted cuántos estamos aquí, con un promedio de edad que en los próximos 10 o 15 años es el tiempo que nos queda. Claro que nos afecta en nuestro plan de vida”, afirmó.

Ante la posibilidad de que la reforma se concrete, los jubilados ya se preparan para actuar. “La mayoría estamos organizándonos para que en un momento dado, si hay una afectación real y consumada, pues entonces vamos a tener que actuar. No nos vamos a quedar callados”, advirtió el entrevistado.

Finalmente, Martínez Vázquez lanzó un mensaje claro a las autoridades federales que impulsan esta reforma “primero, que respeten el estado de derecho. Cualquier país que se diga democrático tiene que ser respetuoso del estado de derecho ganado. No podemos llenarnos la boca diciendo que somos un país democrático si no respetamos la ley”.