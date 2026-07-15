Protestan jubilados y exigen devolución de descuentos

Para exigir la devolución de más de tres millones de pesos que les han descontado de sus prestaciones, maestros jubilados y pensionados del Isstech realizaron un bloqueo de la Unidad Administrativa del gobierno del estado en Tapachula.

Durante unas tres horas, este martes impidieron el acceso a trabajadores y personas que llegaban a realizar alguna diligencia, para obligar a las autoridades a atender su petición.

El presidente del Frente Democrático en Defensa del Maestro Jubilado y Pensionado de Chiapas, Luis Manuel Astudillo Franco, explicó que a más de mil 640 maestros les hicieron descuentos en forma irregular por parte del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstech), en este año y el anterior.

Bonos

Explicó que ya se habían firmado minutas meses atrás para el reintegro de los recursos descontados durante el pago del incentivo por el Día del Maestro, sin embargo, al no hacerlo decidieron manifestarse.

El descuento fue del uno por ciento del incentivo, el cual fue entregado a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en forma irregular, ya que los ingresos y prestaciones de los jubilados y pensionados no deben ser afectados.

Asimismo, mencionó que en el 2025, del bono anual para maestros, también les descontaron el 6 por ciento a cada uno de ellos, motivo por el cual exigen su devolución.

Durante la manifestación, reconocieron sin embargo que los servicios en la clínica hospital del Isstech en Tapachula han mejorado en forma considerable y en la entrega de medicamentos, aunque siguen faltando médicos especialistas.