Protestan maestros por servicio del Issste

Integrantes del Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) de la Sección VII, protestaron por el pésimo servicio de salud que otorga la clínica Rodolfo Nettel Flores del Issste en Tapachula y exigieron al Gobierno Federal que se agilice la puesta en marcha del nuevo hospital que tiene cuatro años sin avances.

Durante una marcha, realizaron un plantón frente a esas instalaciones y una comitiva ingresó para corroborar el estado de las mismas, estableciendo que el nuevo edificio carece de equipamiento y todavía no se encuentra terminado totalmente.

Constataron la falta de medicamentos y de atención a los derechohabientes, tanto trabajadores como sus familiares, así como la carencia de médicos y enfermeras suficientes.

“La nueva clínica está vacía y cerrada, tiene un atraso de más de cuatro años y no sabemos para cuándo van a abrirla”, señalaron los maestros.

El coordinador V de la Sección 7 del SNTE-CNTE, Gabriel Díaz Ordóñez, exigió que se cumpla con el derecho a la salud del magisterio y de los trabajadores del gobierno federal en esta región de la frontera sur.

Además, se pronunciaron por la abrogación de la reforma de la Ley del Issste 2007 y de la reforma laboral educativa, que las pensiones y jubilaciones se otorguen con salarios mínimos y el cambio de régimen de pensiones colectivas.

Los maestros marcharon de la fuente Bonanza hacia el parque central Miguel Hidalgo, en donde recordaron a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y demandaron justicia.