Protestan por afectaciones de la obra del ferrocarril

Habitantes de la zona baja de Tuzantán realizaron un bloqueo para impedir que la maquinaria pesada de la empresa que realiza trabajos en la línea K del Ferrocarril Interoceánico continuara laborando y atendiera las peticiones de distintos cantones que han sido afectados por esos trabajos en el arroyo El Cuzco que ha provocado inundaciones, encharcamientos y daños a viviendas, señalaron por separado representantes de las comunidades.

Entrevistados por Antonio Dionisio Castro, agente rural del Tercer Cantón La Curva, y José Ángel Torres Montesinos, comisariado del ejido Tuzantán, señalaron que este es un primer llamado de los pobladores para que se desazolve el arroyo El Cuzco, se dirigieron a la empresa constructora y de la Secretaría de Marina Armada de México que es la que coordina los trabajos a nivel regional, para que se comprometan a subsanar los daños.

El bloqueo se realizó por parte de los habitantes del Tercer Cantón la Curva en la calle Ferrocarril para exigir el diálogo y compromiso de quienes trabajan en la obra de la Línea K; inicialmente piden un bordo de protección ante las ya reincidentes inundaciones provocadas por las acciones que se realizan en el arroyo antes citado.

El temor de los pobladores es que la temporada de lluvia aún no ha terminado, y con los aguaceros más fuertes los daños pueden ser mayores en las viviendas; la inconformidad se manifiesta porque a pesar de haber solicitado la atención no han tenido respuesta a las demandas.

Se reiteró que desde hace dos meses han sufrido afectaciones en viviendas cercanas al arroyo El Cuzco, que se está desbordando por las obras, que no ocurría en años anteriores.

Aunque tras la manifestación, ingenieros de la obra se acercaron y enviaron maquinaria para desazolvar el afluente, señalan que esto no es necesario porque es una medida temporal; ellos quieren certeza para los años venideros.