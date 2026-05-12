Protestan por afectaciones de trabajos en Línea K

Habitantes de comunidades de la zona baja de Tapachula realizaron un bloqueo en el tramo federal a Puerto Madero. Señalan que no han tenido la atención y reparación de daños en los accesos a sus comunidades como parte de los trabajos inconclusos de construcción de la Línea Férrea K.

Con pancartas en mano, los inconformes exigieron atención a sus demandas, ya que los trabajos mantienen en riesgo a las familias de Cantón Isleven, Los Toros, El Manzano, Tinajas, 1a y 2a sección de La Cebadilla, Reforma, entre otras.

En representación de los inconformes, Héctor de León dio a conocer que exigen el desazolve de los drenes ante el inicio de la temporada de lluvias, ya que se han originado encharcamientos en viviendas y cultivos.

Afirman que hay daños en las vías y trabajos inconclusos que afectan las entradas por el paso constante de camiones pesados que trasladan materiales para la obra ferroviaria; ya se dañó el puente vehicular ubicado en la comunidad de Los Toros, el cual aseguraron, corre riesgo de colapsar.

“Estamos en riesgo porque el puente que está en Los Toros ya presenta daños estructurales, esa infraestructura no tenía la capacidad para soportar tanto peso, y aunque hemos denunciado esta situación, nadie nos escucha”, abundó.