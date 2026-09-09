Protestan por cuatro días sin energía eléctrica

Ante la falta de energía eléctrica durante cuatro días consecutivos, habitantes de la colonia Mil Garzas, al nororiente de Tapachula, realizaron un bloqueo sobre la 3a. calle Oriente a la altura del río Texcuyuapan, para obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que atienda la problemática.

Durante una fuerte lluvia con tormenta eléctrica, presuntamente se quedó uno de los transformadores y decenas de familias se quedaron sin el servicio de luz y hasta el momento no ha sido arreglado el desperfecto.

De ello han presentado decenas de reportes ante la CFE, que se comprometió a atender el problema, pero han pasado los días y, al no haber una solución, decidieron realizar el bloqueo como una medida de presión.

Y es que mencionaron que por la falta de energía eléctrica todo lo que tenían en sus refrigeradores se echó a perder, además de que existen personas que por salud requieren del servicio, sumado a las altas temperaturas que obligan a contar con aire acondicionado o ventiladores.

De acuerdo con Agustín Maldonado, ya arribó una cuadrilla de la empresa eléctrica, pero no hizo nada para resolver el desperfecto y no responden a los llamados de los usuarios, quienes pagan los altos recibos.