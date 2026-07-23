Protestan por cuatro días sin luz

Tras cuatro días sin energía eléctrica, habitantes de al menos cinco localidades del municipio de Unión Juárez se manifestaron ante las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir el restablecimiento del servicio.

Los usuarios señalaron que al no obtener respuestas a sus solicitudes representantes de las localidades de Eureka, Desengaño, San Rafael, Sonora y Santa Teresa, acudieron hasta la CFE ubicada en Tuxtla Chico, donde realizaron un plantón.

Señalaron que no es la primera vez que la empresa eléctrica los deja sin el servicio, aunque en esta ocasión ya son cuatro días y eso les causa serios problemas en su vida cotidiana por la conservación de alimentos, así como en el comercio e incluso la salud.

Y es que además, afirman que “ni siquiera han llegado brigadas a verificar las causas por las cuales carecen del servicio”, aunque consideran que es por el desperfecto en algunos transformadores.

Urgieron a los directivos de la CFE que intervengan y solucionen la problemática, ya que son más de mil familias afectadas, quienes podrían tomar otras acciones para ser atendidos.