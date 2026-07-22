Protestan por falta de energía eléctrica

La inconformidad social por las constantes suspensiones de energía eléctrica se incrementa en Tapachula, tanto que este martes habitantes de la colonia Centro bloquearon la 5a. avenida Sur y 8a. calle Oriente, una de las más transitadas.

Asimismo, habitantes de la colonia Doroteo Arango, al sur de la ciudad, se manifestaron porque desde el día del terremoto de magnitud 7.4 carecen de energía eléctrica, presuntamente por el desperfecto de un transformador, que ya quitaron técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no llegan a reinstalarlo.

Protesta

Por la tarde, con lazos y conos rojos, así como cartulinas, un grupo de colonos cerró la 5a. avenida Sur a la altura de la 8a. Oriente, conocida como Periférico, para exigir a la CFE que restablezca el servicio suspendido desde hace 48 horas.

Los usuarios se quejan del mal servicio, las altas tarifas y la pésima atención para solucionar los constantes apagones que afectan al comercio y también la salud de personas enfermas.

En la colonia Doroteo Arango, los habitantes señalan que supuestamente el transformador presentó una falla y llegaron técnicos de la paraestatal a quitarlo, pero siguen esperando a que lo reinstalen; mientras tanto, permanecen sin el servicio eléctrico.

Mencionaron que ya protestaron en las oficinas de la comisión, pero ni así les dan una solución.