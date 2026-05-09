Protestan por incumplimiento educativo

Con una manifestación ante la estatua de Fray Matías de Córdova, la señora Yesica Yadira Cancino Orantes exigió a la Secretaría de Educación del Estado, que agilice la inscripción de su hija Alice Belén ante el Sistema Nacional de Competencias para que pueda participar en los juegos nacionales de ajedrez a realizarse en el estado de Jalisco.

La niña de 12 años, estudiante del Instituto Plancarte en Tapachula, ganó la jornada estatal que le da derecho a participar en el nacional; sin embargo, hasta ahora indica que no ha sido inscrita por la dependencia, a pesar de que el plazo se vence el 11 de mayo y reitera que “tampoco le informan sobre el proceso”.

Responsables

La madre de la menor señaló que la Secretaría de Educación y el Instituto del Deporte del Estado, son los responsables de brindar todas las facilidades y apoyos para que pueda participar, entre ello su inscripción.

Por ese motivo, hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, considerando que ha habido un bloqueo de funcionarios de esas dependencias, afectando el derecho de la niña.

“Mi hija ganó el derecho a participar en la etapa nacional y las autoridades con su falta de interés obstaculizan el desarrollo de los niños, violando sus derechos humanos”, sostuvo.