Protestan por la invasión de EE.UU. a Venezuela

Alrededor de 50 personas se dieron cita la tarde del domingo en la Plaza de la paz, frente a la Catedral de San Cristóbal, para protestar contra la invasión de Estados Unidos a Venezuela.

Los participantes indicaron que todos los países invadidos por Estados Unidos tienen un factor en común: su riqueza en recursos, en especial, el petróleo.

Entre las razones que expusieron para protestar señalaron la soberanía latinoamericana. Calificaron de urgente el hecho de que todos los países dé Latinoamérica formen un frente común contra el imperialismo.

En la protesta hubo ciudadanos estadounidenses quienes dijeron que no todos los connacionales de Estados Unidos están a favor de las decisiones tomadas por Donald Trump. Del mismo modo, expresaron que los territorios son de los pueblos y no de los gobiernos.

Frente a la argumentación de que si no eres de Venezuela no se puede opinar, dijeron que con las manifestaciones se expresa un rechazo a la invasión a cualquier territorio de la forma en la que lo hizo Estados Unidos.

Organizaciones toman postura

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través de un comunicado, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano “por encima de gobiernos y de fobias y filias”, expresa el escrito.

El grupo indicó que existe un país agresor, los EUA, y un país agredido, Venezuela, y señaló que el propio sistema no ha respetado las leyes internacionales, además de que juzgaron como “cada vez más ridículos” los pretextos que se usan para invadir.

Del mismo modo, las Comunidades Eclesiales de Base, condenaron la intervención militar en Venezuela y exigieron la inmediata intervención de las Naciones Unidas y de gobiernos de América Latina para promover el cese inmediato del acoso y hostilidades contra el pueblo venezolano.