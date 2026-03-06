Protestan por violación a derechos laborales

Con una “huelga de brazos caídos”, docentes del Plantel 068 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Tuxtla Chico, protestaron por las presuntas irregulares administrativas y violaciones a los derechos laborales en esa institución.

Acusaron a la directora María Guadalupe García Muñoz, de violación de los derechos humanos, como el hecho de negarle la incapacidad por maternidad a una de las profesoras con 38 semanas de gestación.

Negativas e incumplimientos

Los trabajadores agrupados en el Sindicato del Conalep, indicaron que ha existido una negativa sistemática para otorgar seguridad social, lo cual consideraron como una grave vulneración a sus derechos laborales.

A ello se suma, el presunto incumplimiento en el pago de salarios, presuntamente por un proceso de “migración” del número de matrículas de la carrera de Seguridad e Higiene y Protección Civil hacia la de Enfermería en el turno vespertino.

Los docentes pidieron la intervención de los directivos del Conalep para que se investiguen los hechos, además de la destitución de la directora, ya que insisten en que no se garantizan las condiciones laborales justas en ese plantel.