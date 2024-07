Protestan trabajadores de limpieza del INM

Un grupo de trabajadores contratados por la empresa Soluciones Integrales y Profesionales en Mantenimiento Residencial e Industrial (Siprom) que presta sus servicios en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, realizaron una protesta señalando que no les han cubierto sus salarios en las tres últimas quincenas.

Testimonio

De acuerdo a los 60 trabajadores, la empresa que los contrató les ha pedido, una y otra vez que los espere, ya que el INM no les ha pagado y por eso mantienen un retraso en los pagos, los cuales no han sido de manera puntual.

Los trabajadores inconformes señalan que han aguantado lo más que pueden, sin embargo, llegaron a su límite, pues requieren del recurso económico para sus gastos familiares, mismos que ya los ha superado por mucho y no tienen quién pueda prestarles.

En la institución se negaron a proporcionar mayores informes sobre la empresa que presuntamente es contratada a nivel nacional y que debería cumplir con los trabajadores.

Además, señalan que tampoco se cumple con otras prestaciones ni la seguridad social, por lo que piden la intervención del INM y de las autoridades del trabajo para que se les cumpla y que no se tomen medidas represivas por exigir lo que por ley les corresponde.

Retrasos

Desde hace mes y medio que no se ha cumplido con el pago, los trabajadores han buscado como solventar sus gastos de transporte desde sus domicilios al centro de trabajo y con la manutención de su familia, porque les habían dicho que el retraso no pasaba de una semana y van más de seis en que no se les cumple.