Protestan trabajadores del ingenio de Huixtla

Ante el anuncio del Ingenio de Huixtla, el Grupo Porres se declaró en números rojos, trabajadores del mencionado lugar sindicalizados y eventuales, proveedores y productores de caña de azúcar, entre otros, han externado su preocupación ante la declaración de la empresa al señalar que presuntamente se encuentra en quiebra, y por consecuencia no habrá reparto de utilidades y con dificultad cumplirán con los compromisos económicos.

Mientras que los productores exigen el pago de preliquidación, en la empresa se señala que esta situación económica podría ser un ardid porque aseguran que el ingenio sigue adquiriendo terrenos para dedicarlos el cultivo de la vara dulce y relegar a los productores que por décadas han surtido la materia prima.

Sin reparto de utilidades

Trabajadores sindicalizados, de confianza, eventuales y temporales del ingenio del Grupo Porres se muestran incrédulos ante la publicación del pasado martes, en la que se informa que la empresa no obtuvo ganancias en el 2025 y por consecuencia no habrá este año el reparto de utilidades que beneficia a los trabajadores, por ello han empezado con acciones de protesta y señalan que van a llevar la situación hasta donde sea posible, ante lo que consideran pudiera tratarse de un engaño.

El miércoles 15 de abril, luego de la notificación y organizarse preventivamente, los obreros realizaron un “descanso” por una hora como medida de presión para que la empresa les dé una explicación de la verdadera situación y no este tipo de acciones para no pagar.

Señalan que es contradictorio que hoy afirmen que el ingenio de Huixtla esté en quiebra, cuando existe información de que cada año han ido comprando más extensiones de tierra para el cultivo de caña, con la finalidad de que en un futuro cercano no dependan de productores externos y sean autosuficientes en la producción.

Los trabajadores han señalado que se van a organizar y que si para el próximo domingo no hay respuesta razonable ellos podrían declararse en paro de 24 horas como medida de presión, para reanudar actividades hasta el lunes por la mañana como parte de la resistencia para que se les cumpla con el pago de utilidades, un derechos que les corresponde de forma legítima.