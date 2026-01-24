Protestan usuarios por aumento de pasaje

Total indignación causó el reciente aumento del pasaje de Tonala-Pijijiapan, ya que tuvo un incremento drástico en números, anteriormente estaba en setenta y ahora es de ochenta pesos, por lo que estas acciones fueron consideradas como un robo y abuso recalcando que ninguna autoridad ha dado la aprobación.

Los usuarios en voz de Minerva Ramírez Castro señalaron que viajar a la ciudad de Pijijiapan o viceversa ya resulta caro, de ida y vuelta son 160 pesos.

Afectación económica

Comentaron los usuarios que es indignante este aumento, reiteraron que un cambio drástico afecta directamente en la economía familiar debido a los traslados diarios que tienen que hacer para llegar a sus lugares de trabajo o escuela.

Por todo ello pidieron a los propietarios de las combis a que regresen la tarifa anterior de setenta pesos en el tramo carretero Tonalá-Pijijiapan y que cualquier cambio que se tenga que realizar lo avisen con anticipación para poder tenerlo encuentra entre sus gastos.