Protestas son un “foco rojo” económico

Las protestas magisteriales deben resolverse a través del diálogo, y es importante que las autoridades resuelvan las diferencias para evitar un impacto mayor, enfatizó Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la capital de Chiapas.

Detalló que para el sector productivo las movilizaciones de maestras y maestros sí puede considerarse un “foco rojo”, en el sentido de que el bloqueo puede generar afectaciones a la economía de los establecimientos.

Entrevistado sobre el tema, comentó que los bloqueos en el centro de la ciudad representan una afectación para los negocios que se encuentran en esas zonas.

Dijo que en lo inmediato no se tiene definida la cantidad del impacto de la movilización, debido a que desde hace varios años el magisterio no realizaba bloqueos tan prolongados.

Blas Gutiérrez confió que pronto el gobierno y el magisterio alcancen acuerdos, debido a que Chiapas no enfrenta niveles óptimos en la parte educativa.

Contexto

El pasado 1.º de junio un sector del magisterio inició una huelga nacional en la Ciudad de México (CDMX) y en el caso de Chiapas se replica en Tuxtla Gutiérrez, acciones que forman parte de una exigencia al gobierno federal.

Los docentes en protesta han reiterado la necesidad de la abrogación de la Ley del Issste 2007 y de la reforma educativa que ellos han llamado Peña-AMLO.

Hasta ahora no hay ningún tipo de acuerdo con el gobierno federal, por lo tanto, se desconoce con certeza si pronto regresarán o no a las aulas.

Empresariado

El presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez, mencionó que si no hay libre tránsito se genera un impacto en el centro de la ciudad, por lo que es importante alcanzar compromisos y evitar que los daños económicos sean mayores.

En Chiapas el magisterio se mantiene en un bloqueo en el centro de la capital desde hace varios días, a lo que suman la liberación de las casetas de cobros en carreteras de cuotas, además de que regalaron combustibles.