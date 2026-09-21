Protocolo contra acoso en transporte

En todo el estado, pronto se implementará un protocolo de prevención, atención y sanción del acoso sexual en el transporte público, la cual se encuentra en su etapa final de elaboración, informó Amalia Parra Zebadúa, directora de Movilidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado.

El documento se ha desarrollado con el respaldo técnico de la GIZ, cooperación técnica del gobierno alemán en México, y del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), y dijo, está próximo a publicarse.

Parra Zebadúa explicó que este protocolo define las acciones de prevención, atención y sanción para disminuir y atender los casos de acoso sexual en el transporte.

Coordinación, clave

Señaló que aunque a nivel nacional existen lineamientos publicados desde hace varios años y el estado contaba con los propios, estos no son suficientes, por lo que se requiere una coordinación con dependencias, como la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía y los ayuntamientos.

La directora precisó que el documento establece las atribuciones de cada instancia ante un caso de acoso sexual en el transporte, ya sea que ocurra entre pasajeros dentro de la unidad o que sea cometido por un chofer contra personas dentro o fuera de la unidad.

Parra Zebadúa afirmó que ya se imparten capacitaciones de manera continua a miles de operadores, con sesiones semanales en la secretaría y programaciones en las distintas delegaciones de la dependencia en varios municipios, en coordinación con las redes de la secretaría y los ayuntamientos.

Añadió que para obtener el permiso de trabajo en el transporte, operadores y operadoras deben llevar una capacitación que incluye el tema del acoso y la prestación de una buen atención a la ciudadanía por tratarse de un servicio público.