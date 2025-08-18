Protocolo contra la violencia protegerá a estudiantes

Compuesto por cinco etapas claves, el protocolo contra violencia y el abuso sexual que están elaborando las autoridades educativas en Chiapas, busca la protección de un millón de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y en un par de meses comenzaría su implantación.

Raúl Bonifaz, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, compartió que el documento incluye las campañas tanto de educación sexual de forma integral, como de sensibilización, a fin de tener más entornos libres de violencia.

Las etapas claves son: la detección, es decir, analizar las condiciones de cada espacio escolar para, después, poner en marcha otro punto que son las intervenciones.

La tercera fase se relaciona con la notificación, que es el apoyo que se debe buscar con las diversas autoridades; de forma paralela está la parte de la canalización en donde se incluye el tema legal, psicológico y médico.

Y otro punto medular es el seguimiento, para que cualquier eventualidad se resuelva y se añadan medidas de no repetición. Bonifaz calculó que en el nivel de educación Básica en Chiapas hay alrededor de un millón de estudiantes.

Lineamientos

Agregó que ahora las autoridades municipales y educativas tienen que adecuar los lineamientos, todo esto para llevar el mensaje escolar a las instituciones y entiendan la relevancia de prevenir los abusos.

El delegado de la SEP en Chiapas, resaltó la promoción del respeto para la niñez, tal y como se ha trabajado desde la federación, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El protocolo, detalló, incluye la participación de varias instituciones de gobierno, para atender lo emanado desde el decreto publicado el 30 de mayo y que dará las beneficios para quienes están en preescolar, primaria y secundaria.

Dijo que el protocolo es clave, ahí se detalla qué acciones tomar de forma preventiva ante cualquier situación de violencia sexual. “El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ha reafirmado la importancia de trabajar en conjunto para transformar la realidad que vive la niñez y reitera que la protección de las infancias es una prioridad en la agenda de su gobierno”, finalizó.