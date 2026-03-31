Provich firma convenio de colaboración

La Promotora de Vivienda Chiapas (Provich) formalizó la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios de la Región Centro, presidido por el notario público Ovidio Cortázar Ramos, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación institucional en materia de regularización patrimonial.
Este instrumento jurídico, suscrito por el titular de la Provich, Fernando Farro José, tiene como objetivo coadyuvar entre los fedatarios públicos y el Gobierno del Estado para priorizar la certeza jurídica a las familias chiapanecas, garantizando procesos más ágiles, transparentes y con pleno apego al marco legal vigente.
Estas acciones se enmarcan en la visión y el compromiso del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de impulsar políticas públicas orientadas a brindar seguridad jurídica, bienestar social y desarrollo ordenado para las familias de Chiapas.
A través de esta alianza estratégica, se busca consolidar acciones conjuntas que permitan avanzar en la regularización de asentamientos humanos, brindando seguridad jurídica sobre el patrimonio familiar y contribuyendo al ordenamiento territorial en la entidad.
Durante el acto protocolario se contó con la presencia de Gary Alexis Cancino Mancilla, notario público No. 170, María Eugenia Castellanos Castellanos, notaria pública No. 108 y Humberto Flores Flores, notario público No. 72. Además, como parte de Provich, participaron Mirley Palacios Ovando, directora de Asuntos Jurídicos; Luis Mauricio Zuarth Kerlegand, director de Regularización de Asentamientos Humanos; y César Hugo Lázaro Rodríguez, director de Crédito, Cobranza y Patrimonio Inmobiliario.