Provich y Cachac firman convenio de colaboración

El titular de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), Fernando Farro José, llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con el Colegio de Arquitectos Chiapanecos (Cachac) A.C., encabezado por el presidente del Consejo Directivo, Luis Daniel Monclova Hernández, y como testigo del acto la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado.

Este convenio tiene como objetivo promover la capacitación, asistencia técnica y el intercambio de innovación tecnológica en materia de vivienda en beneficio de los servidores públicos y su desarrollo laboral, así como el firme propósito de avanzar en el logro del ordenamiento territorial y el desarrollo de casas dignas en el estado.

Profesionalización

Por su parte, Fernando Farro José agradeció el recibimiento de las y los agremiados al Cachac, así como el interés de promover la profesionalización y colaboración entre sociedad y gobierno, con ello se impulsa la construcción de viviendas en beneficio de las y los chiapanecos.

Finalmente, Monclova Hernández destacó la disposición de la Provich para la firma de este acuerdo que beneficia a los servidores públicos en su desarrollo laboral, y reiteró la disposición de los agremiados a este Colegio para colaborar en los proyectos de vivienda de dicha dependencia, y que se apeguen al Plan de Desarrollo Estatal.