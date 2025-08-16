﻿﻿
Provich y Cachac firman convenio de colaboración

Agosto 16 del 2025
Provich y Cachac firman convenio de colaboraciónEl convenio tiene como objetivo promover el intercambio de innovación tecnológica en materia de vivienda. CP

El titular de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), Fernando Farro José, llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con el Colegio de Arquitectos Chiapanecos (Cachac) A.C., encabezado por el presidente del Consejo Directivo, Luis Daniel Monclova Hernández, y como testigo del acto la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado.

Este convenio tiene como objetivo promover la capacitación, asistencia técnica y el intercambio de innovación tecnológica en materia de vivienda en beneficio de los servidores públicos y su desarrollo laboral, así como el firme propósito de avanzar en el logro del ordenamiento territorial y el desarrollo de casas dignas en el estado.

Profesionalización

Por su parte, Fernando Farro José agradeció el recibimiento de las y los agremiados al Cachac, así como el interés de promover la profesionalización y colaboración entre sociedad y gobierno, con ello se impulsa la construcción de viviendas en beneficio de las y los chiapanecos.

Finalmente, Monclova Hernández destacó la disposición de la Provich para la firma de este acuerdo que beneficia a los servidores públicos en su desarrollo laboral, y reiteró la disposición de los agremiados a este Colegio para colaborar en los proyectos de vivienda de dicha dependencia, y que se apeguen al Plan de Desarrollo Estatal.

