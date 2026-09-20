Provocan accidentes viales una muerte diaria

La seguridad vial en Chiapas enfrenta un panorama complicado que no solo se limita a los conductores, sino a la falta de empatía y educación vial, aunado a la falta de infraestructura para peatones, la cual resulta insuficiente incluso en puntos críticos de Tuxtla Gutiérrez.

Shiomara Romero Pascacio, presidenta del Organismo de Seguridad Vial en el estado, puso como ejemplo uno de los cruces más importantes de la capital chiapaneca, donde no existen señalamientos peatonales.

Subrayó que estos elementos no son un adorno, sino una fuente de información indispensable, sobre todo para quienes visitan la ciudad y desconocen la existencia de cruces con rayas cebras.

Fiscalía

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la presidenta del organismo indicó que durante el primer trimestre del año se registraron al menos 162 fallecimientos por siniestros viales, lo que equivale a una persona muerta cada día.

Estadísticas

A nivel nacional, la cifra es aún más cruda: cada hora pierden la vida dos personas y 86 más se ven involucradas en un accidente de tránsito.

La especialista reconoció que la responsabilidad es compartida entre automovilistas y peatones, pero recordó que la pirámide de movilidad coloca al transeúnte en primer lugar, incluyendo a quienes se desplazan en sillas de ruedas, carriolas, bastones o muletas.

Responsabilidad

En ese sentido, insistió en la necesidad de cruzar en sitios seguros, ser visibles incluso de noche y respetar los semáforos, sin asumir que los vehículos se detendrán.

Para revertir los índices de accidentalidad, Romero Pascacio recomendó realizar auditorías de seguridad vial y mejorar la infraestructura, en lugar de limitarse a construir puentes peatonales, pues estos, dijo, segregan a un segmento de la población que también es vulnerable.