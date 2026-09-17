Provocan apagones pérdidas a empresarios

Los constantes apagones y las variaciones de voltaje que se registran en Tapachula y municipios de la región han provocado afectaciones económicas a familias y empresas, con daños que pueden superar los 10 mil pesos por evento, denunció Abel Ruiz Méndez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Tapachula.

En entrevista, expuso que además de las pérdidas ocasionadas a las familias por alimentos, medicamentos y otros productos que requieren refrigeración, las empresas afiliadas a la cámara también enfrentan daños en equipos y procesos productivos.

Ante esta situación, señaló, empresarios de la región han formalizado sus exigencias ante directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que atiendan las fallas y reduzcan las afectaciones derivadas de las interrupciones y deficiencias en el suministro eléctrico.

Explicó que los cortes imprevistos y las variaciones de voltaje afectan directamente equipos de alta tecnología utilizados en los procesos productivos, lo que puede ocasionar daños, detener la producción y obligar a las empresas a esperar reparaciones o sustituir maquinaria y componentes.

Ruiz Méndez relató que su propia empresa ha enfrentado este problema con los hornos que utiliza, cuyos componentes electrónicos resultan afectados cada vez que ocurre un apagón.