Provocan lluvias afectaciones en los municipios

Con base en la información actualizada por la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, las recientes lluvias que han ocurrido en la entidad provocaron algunas afectaciones en diversos municipios. Uno de los daños más considerables se ubicó sobre el kilómetro 8+900 en el tramo carretero que conecta La Tigrilla-Benito Juárez, en La Concordia.

Se informó que la idea es salvaguardar la integridad de la población, por eso se determinó suspender el paso por el puente de manera temporal y se ha buscado a una empresa para que la reparación se haga lo antes posible.

Camino alterno

Protección Civil remarcó “que ha quedado habilitado un camino alterno, por lo que exhortamos a la población a transitar con precaución”.

En ese contexto, se destacó que hay seguimiento para mejorar las condiciones en la circulación de los vehículos y de quienes se desplazan por esa zona.

“Personal del Sistema Estatal de Protección Civil permanece en el lugar realizando labores de acordonamiento y brindando recomendaciones a la población cercana al puente, a fin de resguardar su seguridad hasta el restablecimiento del tramo”, indicaron las autoridades.

Más información

En otro orden de ideas, también se informó de los trabajos que se están realizando para la reducción de riesgos.

En Sabanilla, el personal realizó labores de limpieza, así como el retiro de lodo, basura y plásticos, a fin de evitar que las rejillas del drenaje se tapen o puedan provocar inundaciones.

En el caso de Ocosingo se verificaron tramos de la carretera Internacional Ocosingo–San Cristóbal hasta llegar a la comunidad Tzajalá. El personal retiró escombros y ramas caídas que afectaban la vialidad.

Mientras tanto, en Las Rosas, en el tramo Las Rosas–El Carmelito se hicieron labores para mover un árbol caído y cuidar la seguridad de automovilistas.

Las autoridades de Protección Civil detallaron que en Salto de Agua se atendieron desazolves “y limpieza de desagües en el Puente Paso Naranjo (tramo Salto de Agua–Francisco I. Madero)”.

Más daños

“Derivado de las lluvias registradas en las últimas horas, Protección Civil de Salto de Agua, San Juan Cancuc, Chenalhó y Villa Corzo, realizan trabajos de prevención y atención en puntos vulnerables”, agregó Protección Civil.

Se hicieron verificaciones en el tramo carretero hacia Francisco I. Madero, debido a que hay rocas que pueden caer.

Se detalló que por ahora el balneario Las Garzas no es apto para visitantes, en la zona se reportó un aumento en el nivel del caudal.