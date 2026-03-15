Provocará frente frío 41 lluvias intensas

El ingreso del frente frío número 41 al sureste del país provocará un periodo de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones de Chiapas durante los primeros días de la próxima semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema frontal, acompañado por una masa de aire ártico, una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, avanzará rápidamente sobre la vertiente del Golfo de México, generando un descenso de temperatura y precipitaciones importantes en el sureste del país.

Para el lunes 16 de marzo se prevén lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste y norte de Chiapas, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves o aumento en el nivel de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

Evento de norte

Además, se espera un evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, región que comparten Oaxaca y Chiapas. Estas condiciones también provocarán oleaje de hasta cuatro metros de altura en esa zona costera.

El pronóstico indica que el martes 17 de marzo las condiciones podrían intensificarse, ya que el frente frío se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán. En ese día se anticipan lluvias intensas a puntuales torrenciales en el norte de Chiapas, de nueva cuenta con acumulados de hasta 150 milímetros, mientras tanto continuarán los vientos fuertes en el golfo de Tehuantepec.

Para el miércoles, el sistema frontal se desplazará hacia el mar Caribe; sin embargo, aún provocará lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad, además de rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en la región del istmo.

De manera paralela, el pronóstico meteorológico señala que en el suroeste de Chiapas comenzará a sentirse una onda de calor, debido a esto el estado experimentará contrastes climáticos, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en algunas zonas.

Destacando la variación entre calor, lluvias y fuertes rachas de vientos.

Estas condiciones alertan por riesgo de incendios, por lo que habrá que estar atentos a la dinámica del medio ambiente.

Autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o arroyos crecidos y extremar precauciones en regiones montañosas y costeras, donde las lluvias y los fuertes vientos podrían generar afectaciones.