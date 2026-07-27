Provocarán ondas tropicales lluvias intensas en Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur y el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante las próximas 48 a 96 horas prevalecerán condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecerán lluvias de fuertes a intensas en Chiapas y otros estados del sureste del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el comportamiento del tiempo estará influenciado por el tránsito consecutivo de dos ondas tropicales, además de una vaguada en altura, un canal de baja presión y el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México.

Para hoy lunes, la interacción de la onda tropical número 21, una vaguada en altura y el flujo de aire húmedo mantendrán condiciones favorables para el desarrollo de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca.

Riesgos

El organismo explicó que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y acumulados importantes de lluvia en periodos cortos, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos urbanos, deslaves en zonas montañosas y el aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Para el martes 28 de julio, aunque la onda tropical número 21 comenzará a alejarse de la región, el ingreso continuo de humedad y la presencia de un canal de baja presión sobre el interior del país mantendrán el potencial para lluvias puntuales muy fuertes en la entidad.

Inestabilidad atmosférica

Asimismo, se prevé que una nueva onda tropical se aproxime al oriente de la región durante esa jornada, reforzando las condiciones de inestabilidad atmosférica.

El miércoles 29 de julio, este nuevo sistema tropical se ubicará sobre y al sur del oriente del país, favoreciendo nuevamente lluvias puntuales muy fuertes en el estado.

La Conagua indicó que, tras el paso de la onda tropical número 21, la humedad remanente y las bajas presiones sobre el continente mantendrán un ambiente húmedo, por lo que las lluvias persistirán durante varios días antes de intensificarse de nueva cuenta con la llegada del siguiente sistema tropical.