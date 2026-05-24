Proyecta CIIT 73 obras para este año

Con el objetivo de socializar con el sector empresarial chiapaneco los avances, alcances y oportunidades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del CIIT, Emmanuel Neri Reyes, participó como invitado especial en un desayuno gremial y de trabajo organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas.

Durante el encuentro, el funcionario federal presentó el tema “Obras Comunitarias y Polos de Desarrollo para el Bienestar”, donde detalló las acciones que impulsan una nueva visión de crecimiento regional, inclusión social y desarrollo económico en la zona de influencia del proyecto. En particular, se refirió al Ramal a Dos Bocas y a los compromisos adquiridos con comunidades y autoridades municipales.

Inversión

Ante las y los afiliados de la CMIC, explicó los montos de inversión, así como el número de obras comunitarias ejecutadas en años recientes y las proyectadas para 2026. Señaló que, para atender las solicitudes de las comunidades, fortalecer la licencia social durante la construcción del Ramal a Dos Bocas y dar cumplimiento a los compromisos con los ayuntamientos, se contempla financiar 73 obras durante 2026, de las cuales 23 se desarrollarán en Chiapas.

Detalló mecanismos, procesos y esquemas de participación para que las empresas constructoras puedan integrarse a los proyectos de infraestructura vinculados al polo estratégico correspondiente a Chiapas.

Al dar la bienvenida al funcionario federal, el presidente del Comité Directivo de CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, agradeció su presencia y destacó la relevancia de compartir los avances de este proyecto estratégico para el desarrollo del sur-sureste del país.

“Durante el último año, CMIC Chiapas ha mantenido una relación cercana y permanente con los funcionarios del Corredor Interoceánico, convencidos de que este proyecto representa una oportunidad histórica para detonar el desarrollo económico, fortalecer la infraestructura y generar empleos en la región”, subrayó Tamayo Carboney.

Finalmente, informó que a partir del mes de junio iniciará el proceso de selección de empresas contratistas, el cual —destacó— se llevará a cabo con legalidad, transparencia y en estricto apego a las normas del programa.