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ChiapasTuxtla

Proyecta CIIT 73 obras para este año

Mayo 24 del 2026
Obras se desarrollarán en el estado. CP
Obras se desarrollarán en el estado. CP

Con el objetivo de socializar con el sector empresarial chiapaneco los avances, alcances y oportunidades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del CIIT, Emmanuel Neri Reyes, participó como invitado especial en un desayuno gremial y de trabajo organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas.

Durante el encuentro, el funcionario federal presentó el tema “Obras Comunitarias y Polos de Desarrollo para el Bienestar”, donde detalló las acciones que impulsan una nueva visión de crecimiento regional, inclusión social y desarrollo económico en la zona de influencia del proyecto. En particular, se refirió al Ramal a Dos Bocas y a los compromisos adquiridos con comunidades y autoridades municipales.

Inversión

Ante las y los afiliados de la CMIC, explicó los montos de inversión, así como el número de obras comunitarias ejecutadas en años recientes y las proyectadas para 2026. Señaló que, para atender las solicitudes de las comunidades, fortalecer la licencia social durante la construcción del Ramal a Dos Bocas y dar cumplimiento a los compromisos con los ayuntamientos, se contempla financiar 73 obras durante 2026, de las cuales 23 se desarrollarán en Chiapas.

Detalló mecanismos, procesos y esquemas de participación para que las empresas constructoras puedan integrarse a los proyectos de infraestructura vinculados al polo estratégico correspondiente a Chiapas.

Al dar la bienvenida al funcionario federal, el presidente del Comité Directivo de CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, agradeció su presencia y destacó la relevancia de compartir los avances de este proyecto estratégico para el desarrollo del sur-sureste del país.

“Durante el último año, CMIC Chiapas ha mantenido una relación cercana y permanente con los funcionarios del Corredor Interoceánico, convencidos de que este proyecto representa una oportunidad histórica para detonar el desarrollo económico, fortalecer la infraestructura y generar empleos en la región”, subrayó Tamayo Carboney.

Finalmente, informó que a partir del mes de junio iniciará el proceso de selección de empresas contratistas, el cual —destacó— se llevará a cabo con legalidad, transparencia y en estricto apego a las normas del programa.

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