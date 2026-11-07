Proyecta entidad más de 70 mil viviendas

Chiapas registra un rezago habitacional del 63.5 por ciento, situación que representa uno de los principales desafíos para garantizar el acceso a una vivienda digna. Ante este panorama, el sector empresarial participa en el desarrollo del Programa de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 70 mil 700 viviendas en la entidad. Así lo informó Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chiapas.

Durante la conferencia “Vinculación de la iniciativa privada en el Programa Nacional de Vivienda”, explicó que este está dirigido principalmente a personas de menores ingresos que tienen dificultades para acceder a un crédito hipotecario mediante los esquemas tradicionales.

La meta estatal se distribuye en 30 mil viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 34 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y seis mil 704 del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Este proyecto representa una inversión estimada de 44 mil 822 millones de pesos durante el sexenio, además de la generación de 224 mil empleos directos y 336 mil indirectos, cifras que, de acuerdo con el empresario, permitirían impulsar la actividad económica y fortalecer la industria de la construcción en Chiapas.

Destacó que la participación de la iniciativa privada ha sido importante para disponer de terrenos, desarrollar proyectos y gestionar infraestructura que permita concretar los conjuntos habitacionales.

Como ejemplo, mencionó los trabajos realizados en la zona sur de Tuxtla Gutiérrez, particularmente en los alrededores del nuevo libramiento, donde desarrolladores inmobiliarios colaboraron en la construcción de una línea de agua potable que permitirá abastecer entre siete mil y 11 mil viviendas proyectadas en ese sector.