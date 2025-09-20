Proyectan 5 frentes fríos para septiembre

Para este mes de septiembre se esperan que sean cinco los frentes fríos que se desarrollen en México; sin embargo, hasta ahora estos sistemas frontales no se han sentido en Chiapas, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Protección Civil.

Recientemente la meteoróloga de Monitoreo de Riesgos en la dependencia estatal, Beatriz Montano, comentó que están pronosticados 48 frentes fríos para la temporada.

Con base en las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta ahora se han presentado tres sistemas frontales en el mes de septiembre en el país, de un total de cinco que esperan.

Contexto

Los frentes fríos, además del descenso en la temperatura, también pueden generar fuertes lluvias que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y de vientos fuertes, heladas en algunas partes del país y hasta alto oleaje.

En la parte social, también pueden generar daños a la población, desde el incremento en el nivel de los ríos por lluvias fuertes hasta daños en las estructuras de viviendas o caminos. Los frentes fríos pueden durar varios días activos.

Sigue estas recomendaciones

Las autoridades sugieren a la población que en esta temporada se abriguen y que se cubran el rostro y la cabeza.

También se recomienda el consumo de bebidas calientes para la regulación de la temperatura corporal; es fundamental que la población evite el uso de braseros al interior de las casas para evitar intoxicaciones.

En caso de tener calentador, es indispensable tener ventilación en los hogares. Los sectores vulnerables en esta temporada de frentes fríos son menores de edad, adultos mayores y personas con algún padecimiento crónico.

La información de las autoridades muestra que para los meses que van desde octubre hasta diciembre de este año, se esperan alrededor de 18 frentes fríos, sin embargo, la temporada se extiende hasta 2026.