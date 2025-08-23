Proyectan a Chiapas como destino seguro

Alrededor de 50 empresarios del sector turístico de la entidad se dieron cita en la Ciudad de México para participar en el IBTM Américas y promover al estado de Chiapas como un destino seguro para el turismo de reuniones.

El coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén, destacó la presencia de prestadores de servicio en la feria turística, haciendo equipo para sacar a la entidad adelante.

En un video que difundió, con motivo a la inauguración del equipo que representó al estado, enfatizó que muy pronto los “ojos del mundo” estarán sobre Chiapas.

IBTM tiene un impacto considerable sobre el turismo de reuniones no solo en México, también en América Latina, asistir a estos encuentros es clave, tomando en cuenta que llegan expositores de varios países para buscar destinos para la celebración de congresos, convenciones e incentivos.

“Vamos a seguir consolidando nuestro gran destino en todos los segmentos, Chiapas es extraordinario por naturaleza y los ojos del mundo van a estar muy pronto en nuestro estado”, remarcó Guillén.

Hacen equipo

En Chiapas se está haciendo equipo con prestadores de servicios de municipios como Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y todos los destinos turísticos que tiene la entidad. La actividad inició el pasado 20 de agosto y se extendió hasta este 22, evento realizado en la Ciudad de México.

“Esta participación representó una oportunidad estratégica para posicionar al estado en el segmento de turismo de reuniones, subrayando que el trabajo conjunto con los municipios y el sector empresarial, bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, es fundamental para impulsar la economía y fortalecer la proyección turística de Chiapas”, detalló la Secretaría de Turismo en redes sociales.