Proyectan andador para artesanos del ámbar en Simojovel

En el municipio de Simojovel, se tiene contemplado construir un andador destinado a artesanos dedicados a la venta del ámbar, el cual, de acuerdo con el presidente municipal, Agenor Domínguez Hernández, ya fue presentado ante el gobierno estatal y se encuentra en espera de autorización para poder iniciar los trabajos.

El proyecto contempla un andador de mil 200 metros, donde se instalarán cabañas, restaurantes y espacios exclusivos para la venta del ámbar, con el objetivo de que los visitantes puedan llegar a Simojovel y tener una experiencia diferente.

También se prevé como parte del proyecto, el ingreso a una mina para conocer de cerca el proceso de extracción de esta resina, tal como lo realizan los mineros locales.

Beneficios

De acuerdo con Domínguez Hernández, el beneficio no se limita solo a los artesanos del ámbar, sino que se extiende a todo el municipio, incluyendo hoteleros, transportistas y restauranteros, al generar una importante derrama económica para la región.

Resaltó que los artesanos han luchado durante mucho tiempo por trabajar y dar a conocer la actividad económica de Simojovel.

Este municipio es conocido sobre todo por su gran producción de ámbar de alta calidad, su cultura indígena y su clima cálido tropical

Inversión

La inversión estimada para la realización de este proyecto asciende a 14 millones de pesos (mdp) y se espera que sea durante este año cuando se obtenga el respaldo necesario para que el andador quede listo.

Finalmente, el edil hizo una invitación al público en general para visitar la expo que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, del 12 al 17 de agosto, donde estará presente junto con los artesanos para dar a conocer los productos y la riqueza cultural de Simojovel.