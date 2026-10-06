Proyectan campus de la Unach en San Fernando

El presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, informó que el Ayuntamiento impulsa la creación de un campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en el citado municipio, proyecto que lleva un buen avance y que se busca concretar con el apoyo del gobernador.

En entrevista, explicó que ha sostenido varias pláticas con el rector Oswaldo Chacón, en las que ambas partes han coincidido en la importancia de contar con una sede universitaria en el municipio.

Donación

Gutiérrez Aguilar indicó que ya se cuenta con el terreno de seis hectáreas planas, ubicadas en la zona escolar, en la entrada de San Fernando, que fueron donadas por el Gobierno del Estado para construir una universidad y una unidad deportiva.

Detalló que la propuesta es que la Unach desconcentre de Tuxtla Gutiérrez su unidad híbrida, que ofrece clases presenciales y en línea.

Destacó que ello permitiría que estudiantes de otros municipios y del propio San Fernando cursen sus estudios.

Inversión

El alcalde reconoció que se trata de una inversión inicial fuerte para el Ayuntamiento y que espera concretar el proyecto durante el cierre de este año y realizar un esfuerzo de inversión en 2027 para sentar las bases de esta idea.

Esto significa que queden autorizados el proyecto la sede, y que se tenga el proyecto inicial para comenzar la construcción.

Sobre el presupuesto, dijo que dependerá de la Unach. Lo que la universidad está solicitando es que el municipio construya al menos un edificio administrativo y cuatro aulas para poder instalarse.

Respecto a las carreras que se ofertarían, indicó que las determinará la máxima casa de estudios mediante un análisis de mercado y según las necesidades de desconcentración.