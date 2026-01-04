Proyectan documental sobre Sinar Corzo

A siete años del asesinato del defensor de derechos humanos, Sinar Corzo, proyectaron el documental sobre su vida. En Arriaga, “Nos hace falta Sinar” tuvo dos funciones, la primera en la pesquería La línea y la segunda en la Universidad del Pacífico.

Mantienen viva su memoria

Alejandro Alarcón Zapata, amigo del defensor, señaló que, si bien no es una celebración, la proyección del documental es una forma de mantener viva la memoria del trabajo realizado por este personaje.

Dijo que el documental tiene una vigencia ante la invasión de Estados Unidos en Venezuela, lo que “resulta triste y desalentador para quienes trabajamos en las comunidades y que creemos que se puede construir una forma distinta de vivir”.

La importancia de la pieza se da al conocer propuestas interesantes para trabajar desde la comunidad, pero también muestra los riesgos que se corren al denunciar problemáticas sociales.

Pese a que Sinar Corzo realizó trabajo en favor de los derechos humanos en Arriaga, su enfoque en los derechos de los animales lo llevó a la defensa de los ponys en Tuxtla Gutiérrez, además de apoyar en luchas sociales en territorios como Tonalá o San Cristóbal.

Andrés Alarcón Nandayapa dijo que el proyecto fue una forma de sobrellevar la pérdida de quien fuera su tío.