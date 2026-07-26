Proyectan gastronomía a nivel nacional

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, encabezada por su presidente Christian Pérez Morales, continúa impulsando la proyección de la gastronomía chiapaneca a nivel nacional, con una agenda de colaboración que recientemente llevó a la cámara a sostener un encuentro con el sector restaurantero de Puebla, como parte de una estrategia para posicionar a Chiapas como un destino gastronómico de primer nivel.

Pérez Morales destacó el orgullo que representa para la Canirac Chiapas ser el vínculo que une a los distintos actores del sector: “Estamos profundamente orgullosos de representar a nuestros afiliados y asociados, porque estamos convencidos de que cada restaurante, cada empresa, cada cocinera tradicional, cada productor y cada empresario contribuye a proyectar la grandeza de la gastronomía chiapaneca dentro y fuera de nuestro estado”, señaló.

El líder agradeció al estado de Puebla por recibir a la delegación chiapaneca y por abrir las puertas para fortalecer una agenda de colaboración que hoy une a dos grandes destinos gastronómicos de México. “Puebla, el latido de México. Chiapas, extraordinario por naturaleza. Hoy reafirmamos que cuando la identidad, la tradición y la colaboración se unen, la gastronomía se convierte en un puente que acerca regiones, fortalece alianzas y proyecta a México al mundo”, expresó.