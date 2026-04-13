Proyectan gastronomía chiapaneca en Ciudad de México

Con el objetivo de difundir la riqueza culinaria de Chiapas y fortalecer el turismo y el sector de alimentos, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas y la representación de Casa Chiapas en la Ciudad de México, firmaron un convenio de colaboración que abrirá nuevas oportunidades para emprendedores gastronómicos del estado.

El acuerdo fue suscrito por Cristhian Pérez, presidente de Canirac Chiapas, y Kenia Arroyo, titular de Casa Chiapas, espacio ubicado en la capital del país que promueve la cultura, el arte, los productos y el turismo de la entidad.

“Esta alianza nos permitirá promover a las y los emprendedores gastronómicos y proyectar los sabores de Chiapas desde la Ciudad de México, acercando nuestra cocina tradicional y contemporánea a un público más amplio”, declaró Cristhian Pérez en entrevista.

Próxima actividad

El líder restaurantero adelantó que ya trabajan en una próxima actividad denominada “Botanero Chiapaneco”, una experiencia que combinará la pasión del Mundial de Fútbol, el apoyo a la selección mexicana y el disfrute de la gastronomía del estado. “Muy pronto daremos más detalles”, añadió.

El encuentro coincidió con la visita del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, a quien los anfitriones recibieron en Casa Chiapas.

“Siempre es un gusto recibirlo”, expresó Pérez, al resaltar la importancia de sumar esfuerzos entre el sector académico, el gobierno y la iniciativa privada para impulsar la identidad culinaria chiapaneca.

Estrategia

Cristhian Pérez destacó que con esta firma, Canirac Chiapas refuerza su estrategia de promoción externa, buscando posicionar los platillos, ingredientes y tradiciones gastronómicas del estado como un atractivo turístico y comercial de primer orden.