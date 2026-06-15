Proyectan Hospital Intercultural Universitario

Autoridades trabajan para la construcción de un Hospital Intercultural Universitario en Zacualpa Ecatepec, en San Cristóbal de Las Casas.

Al respecto, se dio a conocer que la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y la Secretaría de Salud de Chiapas fortalecen su alianza para hacer realidad el proyecto del Hospital Intercultural Universitario.

Con la supervisión del terreno en Zacualpa Ecatepec y la firma de un convenio de colaboración, avanza el proyecto de un espacio que fortalecerá la formación médica y la atención en salud para nuestras comunidades.

La Unich a través del área de comunicación precisa que la Universidad Intercultural de Chiapas y la Secretaría de Salud del Estado consolidaron la alianza “para impulsar el proyecto del Hospital Intercultural Universitario, que contribuirá a la formación de futuras y futuros médicos, así como al fortalecimiento de la atención en salud para las comunidades de la región”.

Supervisión

Durante la jornada se realizó un recorrido de supervisión en el terreno donde se busca pueda hacerse la construcción del hospital, en Zacualpa Ecatepec, en San Cristóbal de Las Casas.

Las autoridades agradecen participación del Comité de Zacualpa–San Felipe Ecatepec, cuya suma de esfuerzos ha sido fundamental para avanzar en este proyecto de gran impacto social.

Con estas acciones se dijo la Unich reafirma su compromiso con la construcción del Lekil Kuxlejal y con el desarrollo de una salud intercultural al servicio de Chiapas.