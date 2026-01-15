Proyectan más de 11 mil nuevas casas para la entidad

El Gobierno Federal puso en marcha un programa en el que se está llevando a cabo la construcción de alrededor de 11 mil 425 casas en Chiapas, de acuerdo con los datos compartidos por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Se detalló que para atender la estrategia, fue clave el apoyo de los gobiernos locales, los cuales han facilitado 381 predios que abarcan un total de mil 841 hectáreas que equivalen a 204 mil 734 viviendas a construir.

Construcción

El proyecto nacional contempla 500 mil casas nuevas, con la intención de atender a la población vulnerable y no derechohabiente. Se trata de 60 metros cuadrados de construcción para las familias.

Local

En el caso de Chiapas, son 14 predios en los que se está trabajando con más de 66 hectáreas, donde se edificarán las más de 11 mil viviendas.

En los trabajos de obra, que se reflejan en acciones de colocación de losas o levantando los edificios, se trabaja en 133 predios en el país que se traducen en 49 mil 339 viviendas.

Con trabajos preliminares y contratados, aparecen otros 81 predios para 33 mil 158 casas, además de otros 13 terrenos que están en una etapa de elaboración de los proyectos ejecutivos, sitios que permitirán la construcción de tres mil 503 casas.

De las 86 mil viviendas que están proceso, un 20 % equivalen a prototipos para jóvenes que son de 40 a 45 metros cuadrados.

Se detalló que en el caso de Tapachula, son mil 424 casas que se están construyendo, en un predio que abarca 7.54 hectáreas.

En este proyecto, se realizaron tres etapas de registro, las cuales consistieron en la instalación de 181 módulos en 30 estados de la República, de las cuales, se obtuvieron 180 mil 809 solicitudes que fueron viables.

La Conavi detalló que se realizaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 estados del país; en aquellos sitios donde la demanda fue superior a la vivienda que se tenía disponible, se dio prioridad a personas adultas mayores y personas con discapacidad.