Proyectan más de 6 mil viviendas para la entidad

De acuerdo con el Gobierno Federal, Chiapas se encuentra dentro de las entidades federativas en las que se construirán miles de viviendas, a fin de apoyar a las personas adultas mayores, con alguna discapacidad, jefas de familia y a quienes tienen ingresos que no superan los dos salarios mínimos. A nivel federal se han obtenido 303 predios a través de la gestión que ha hecho el gobierno en el país, con una proyección de 866 hectáreas y que permitiría construir 112 mil 824 viviendas.

En Chiapas hay 12 terrenos con disponibilidad que superan las 40 hectáreas, lo permite proyectar más de seis mil casas para construirse. La meta de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se destacó en “La mañanera del pueblo” de este lunes 18 de agosto, es que en México se puedan usar 266 predios para construir 86 mil 30 casas en 30 estados del país y en 266 municipios.

Proyección

La primera etapa del registro se extendió a 20 entidades federativas y 51 municipios. Durante estos trabajos se registraron 61 mil 60 personas para buscar una casa como parte del programa federal.

Se prevé que del 26 de agosto al 18 de septiembre se hagan las visitas domiciliarias; en noviembre se estarían haciendo las asambleas y si la demanda supera la disponibilidad de casas, se hará un sorteo.

Este programa marca algunos requisitos para las personas que saldrán beneficiadas, dentro de ellos están: tener más de 18 años, no haber recibido apoyo de la Conavi, vivir en una zona de atención prioritaria, no estar como derechohabiente de instituciones vinculadas con la vivienda y no tener casa propia.

Se pidió a la población a que no se dejen engañar por aquellas personas que ofrecen dinero para hacer algún trámite, debido a que los procedimientos son personales y gratuitos. No hay listas previas ni intermediarios, cualquier anomalía puedes denunciar en las cuentas oficiales de la Conavi. Adicional a esto, el Infonavit tiene una meta en los próximos años (2025-2030) de construir un millón 200 mil casas, para beneficiar a familias en el país.