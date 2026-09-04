Proyectan más de 7 mil casillas para elecciones

Con base en la información que tiene hasta ahora el Instituto Nacional Electoral (INE), para Chiapas se proyecta instalar alrededor de siete mil casillas, las cuales servirán para la renovación de los cargos municipales, estatales y federales.

Sobre el tema, Flor Denisse Pérez Chávez, encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva del Instituto, comentó que las votaciones del año venidero se harán posibles con la coordinación del órgano local.

Comentó que el 10 de septiembre se instalará el Consejo General para declarar el inicio del proceso electoral federal y será el 30 de ese mismo mes cuando se inicien las actividades en todos los estados. Para noviembre vendría la instalación de los consejos distritales en todo el país.

Pérez Chávez explicó que entre enero y febrero de 2027 el personal del INE llevará a cabo un recorrido en campo, a fin de ubicar los lugares en los cuales se van a instalar las casillas.

“Somos la entidad que tiene el número mayor de casillas extraordinarias. El padrón electoral está estimado en cuatro millones 156 mil 696 personas”, remarcó.

Contexto

Además de Los Chimalapas, se detalló, también se analizarán otras zonas que históricamente han tenido algún tipo de dificultad.

Ahí aparecen territorios como Tila, Chenalhó, Pantelhó o algunos distritos en Honduras de la Sierra, Siltepec, Chicomuselo o Frontera Comapala, aunque todo cambia con base en los intereses de la zona o de actores políticos.

Pérez Chávez aclaró que esos espacios no están en focos rojos, pero sí como zonas de atención y que se deben analizar con anticipación, para diseñar una estrategia de atención y ver cómo ingresar a esos lugares para que el personal haga su trabajo en campo.

Condiciones

Sobre la seguridad en los diversos espacios, personal del INE ha podido hacer sus recorridos en las juntas distritales, además de que se establecerá comunicación con las autoridades para que haya acompañamiento más formal.

Finalmente, se indicó que si se crea un nuevo municipio en Chiapas, es posible que haya un cambio en el escenario para la colocación de las casillas.