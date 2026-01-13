Proyectan playas como destino ideal para surf

Los recientes eventos internacionales realizados en las playas de Pijijiapan, han permitido proyectar no solo su belleza natural sino la calidad de oleaje que se genera, ideal para quienes practican el deporte del surf. Extranjeros procedentes de Canadá, han llegado a este destino.

En entrevista, Carlos Alberto Albores Lima; presidente de Pijijiapan, durante una gira de trabajo con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expuso que buscarán el apoyo de las instituciones para promocionar las playas y en particular, para la práctica del surf, en el que prevalecen buenas condiciones climáticas durante gran parte del año, para realizar este deporte.

Meta

Destacó que Pijijiapan se consolida como un importante destino turístico, con la meta de que esta actividad se convierta en la segunda fuente económica del municipio.

Señaló que, hasta hace aproximadamente un año, las playas de este municipio eran poco conocidas; sin embargo, gracias a las actividades y eventos impulsados recientemente, hoy es reconocida no solo a nivel estatal, sino también nacional e internacional.

Beneficios

Indicó que este crecimiento turístico ha generado beneficios directos para distintos sectores, como hoteleros, restauranteros y vendedores locales, fortaleciendo así, la economía del municipio y brindando nuevas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, Carlos Alberto Albores Lima agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en especial por el apoyo económico destinado a los premios, subrayando que sin este respaldo, no habría sido posible la realización de los eventos que atrajeron visitantes de Canadá, Puerto Rico, Panamá, Portugal, Estados Unidos, entre otros países.

Finalmente, reiteró que el impulso al turismo en Pijijiapan continúa avanzando con pasos firmes, posicionando al municipio como un referente turístico en Chiapas y más allá de sus fronteras.