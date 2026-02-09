Proyectan producción de 35 mil toneladas de maíz

En una acción conjunta entre el sector productivo y diversas instancias gubernamentales, Chiapas pondrá en marcha un ambicioso programa agrícola que busca cosechar hasta 35 mil toneladas de maíz blanco durante el ciclo 2026, informó Roger Narcía Álvarez, presidente del Sistema Producto Maíz en la entidad.

El proyecto, actualmente en fase final de diseño, concentrará la siembra en alrededor de 5 mil hectáreas distribuidas en las regiones de mayor vocación agrícola del estado: Centro, Meseta Comiteca y Frailesca.

Narcía Álvarez resaltó la alianza estratégica establecida con el gobierno estatal, la federación y organismos sectoriales como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría del Campo de Chiapas y el Fideicomiso Institucional en Relación con la Agricultura (FIRA).

“Es un traje a la medida para los productores”, aseguró el líder. “Desarrollamos la propuesta en coordinación con la Secretaría del Campo y su titular, Marco Antonio Barba, quien nos ha brindado un respaldo constante. Reconozco también el compromiso del gobernador, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, para gestionar un convenio con recursos que funcionarán como garantía”.

Impacto positivo

Más allá de su alcance productivo, la iniciativa —catalogada como piloto— tiene una marcada dimensión social. Se calcula que impactará directamente a 2 mil agricultores y generará aproximadamente 12,000 empleos, entre directos e indirectos, potenciando la actividad económica regional.

“El objetivo es claro: lograr producción, productividad, seguridad alimentaria y generación de empleo”, enfatizó Narcía Álvarez. “El campo es también un pilar para la gobernabilidad en Chiapas”.

El dirigente explicó que se trabaja para que, a más tardar en julio, los productores tengan acceso a todos los insumos requeridos.

“Aspiramos a que en mayo se realice la dispersión de créditos y la entrega de fertilizantes. Ya hay promoción en marcha y técnicos operando en campo; diseñamos toda la logística para ejecutar el proyecto dentro de este año”, detalló.

Como parte del esquema de colaboración, Narcía Álvarez mencionó la articulación que se busca con los programas federales. “Mantenemos contacto con la doctora Claudia Sheinbaum, quien lleva sus propuestas al campo. Aquí estamos integrando los apoyos estatales y federales, y confiamos en que los resultados serán muy positivos”, concluyó.