Proyectan renovación de sistemas de riego

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que junto con la Secretaría del Campo (Secam) tendrán nuevos esquemas de financiamiento para productores agropecuarios, promoviendo la renovación de maquinaria agrícola y la infraestructura de riego estatal.

Explicó de manera institucional que recientemente se realizó una reunión con representantes de usuarios de riego y productores de Chiapas, donde se anunciaron condiciones preferenciales de financiamiento, con una tasa anual de 10 %.

Se analiza la puesta en marcha de un programa estatal de maquinaria agrícola para 2026, orientado a renovar tractores e implementos utilizados en las labores del campo.

Revisan propuesta

Precisó que la propuesta se encuentra en evaluación y, una vez autorizada, se emitirá una convocatoria abierta para garantizar un acceso transparente a los apoyos.

En materia de infraestructura, anunció que la Secretaría del Campo (Secam) fortalecerá el trabajo conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para establecer un esquema de coparticipación que permita gestionar recursos destinados a la rehabilitación y modernización de los distritos y sistemas de riego.