Proyectan talento chiapaneco en escenario en España

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) participa en la final internacional The Grand Jam 2026 del Mars Challenge, a través del estudiante Tristán Sánchez Díaz, del Plantel 07 Tapilula, quien forma parte de la delegación de Chiapas presente en Getafe, Madrid, España, con proyectos orientados a la ciencia, tecnología, innovación e identidad de los pueblos originarios.

El director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que esta participación refleja el talento de las juventudes y su capacidad para transformar conocimientos en proyectos con alcance internacional.

Morales Ángeles señaló que Tristán participa con el proyecto “Lekil Kuxlejal Marte”, el cual obtuvo su pase a la etapa internacional tras recibir un reconocimiento especial durante la fase nacional del Mars Challenge.

Asimismo, resaltó que estos resultados se suman a la visión humanista que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al fortalecer una educación científica y tecnológica que genere oportunidades para las nuevas generaciones.

El titular del Colegio recovnoció el trabajo del Cecyt 07 Tapilula, así como el acompañamiento docente y académico que permitió al estudiante desarrollar una propuesta vinculada con innovación, sostenibilidad e identidad.