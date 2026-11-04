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ChiapasMirador 4

Proyectan talento chiapaneco en escenario en España

Noviembre 04 del 2026
Estudiante de Tapilula forma parte de la delegación de Chiapas presente en España. Cortesía
Estudiante de Tapilula forma parte de la delegación de Chiapas presente en España. Cortesía

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) participa en la final internacional The Grand Jam 2026 del Mars Challenge, a través del estudiante Tristán Sánchez Díaz, del Plantel 07 Tapilula, quien forma parte de la delegación de Chiapas presente en Getafe, Madrid, España, con proyectos orientados a la ciencia, tecnología, innovación e identidad de los pueblos originarios.

El director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que esta participación refleja el talento de las juventudes y su capacidad para transformar conocimientos en proyectos con alcance internacional.

Morales Ángeles señaló que Tristán participa con el proyecto “Lekil Kuxlejal Marte”, el cual obtuvo su pase a la etapa internacional tras recibir un reconocimiento especial durante la fase nacional del Mars Challenge.

Asimismo, resaltó que estos resultados se suman a la visión humanista que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al fortalecer una educación científica y tecnológica que genere oportunidades para las nuevas generaciones.

El titular del Colegio recovnoció el trabajo del Cecyt 07 Tapilula, así como el acompañamiento docente y académico que permitió al estudiante desarrollar una propuesta vinculada con innovación, sostenibilidad e identidad.

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